中国公安部长：严厉打击造谣滋事、哄抬物价、囤积居奇等行为

中国公安部部长赵克志今天强调，把疫情防控作为当前最重要的工作，并依法打击各类造谣滋事、恶意污蔑攻击的不法行为，以及利用疫情哄抬物价、囤积居奇、趁火打劫等行为。

根据《新京报》报道，据中国公安部新闻中心，公安部治安管理局官方微博消息，中国国务委员、公安部部长赵克志今天在全国公安机关视频会议上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控作为当前最重要的工作，提升政治站位，强化工作措施，坚决把党中央各项决策部署落到实处，坚决打赢疫情防控阻击战，坚决维护社会大局稳定。

赵克志要求，要充分发挥职能作用，积极配合卫生健康等部门做好防疫情扩散蔓延工作，优先保障防控工作车辆通行。要依法打击各类借机造谣滋事、恶意污蔑攻击的不法行为，严厉打击利用疫情哄抬物价、囤积居奇、趁火打劫等扰乱社会秩序的违法犯罪行为，严厉打击制售假劣药品、医疗器械、医用卫生材料和非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物等违法犯罪行为，及时查处扰乱社会秩序、干扰疫情防控、妨害公务的违法犯罪行为。要加强组织领导，严明战时纪律，强化应急处突，确保各项措施落到实处。