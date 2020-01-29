德国增三起武汉肺炎确诊病例

（早报讯）德国巴伐利亚州再确诊三例新型冠状病毒（武汉肺炎）感染病例，至此该国已确诊四例。

中新社报道，巴伐利亚州卫生部长星期二（28日）晚间公布了上述消息。德国联邦卫生部长提醒称，尽管该国作好了应对疫情的准备，但接下来数日至数周内，确诊病例数或将持续增长。

此前，巴伐利亚州28日凌晨宣布该州确诊了德国首例武汉肺炎感染病例。首例被确诊的男性病患现年33岁，在巴州首府慕尼黑南部的施塔恩贝格县一家公司工作。他是1月21日参加公司培训时被一位来自中国的女同事传染。这名女同事23日乘飞机返回了中国。

27日，公司向巴州卫生部门上报了前述女员工患病的消息，当晚该名男子被确诊为武汉肺炎感染。目前，德国首例确诊病患正在慕尼黑的施瓦宾医院隔离观察，身体状况稳定。

当地时间28日晚，巴州卫生部长胡姆尔发表声明表示，该州当天新确诊了三例武汉肺炎感染病例，三人均为首例病患的同事。三名患者已被送至施瓦宾医院隔离观察。与上述患者有过接触的人士目前正在接受感染检测。

胡姆尔表示，患者所供职公司约有40名员工曾与他们有过密切接触，作为预防措施，这部分人将于29日接受感染检测和问询。

德国联邦卫生部长表示，巴伐利亚州的案例表明，德国已作好了应对疫情的准备。但他亦提醒，确诊病例可能会在接下来数日至数周持续增长。