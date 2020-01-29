中国昨天新增1459例确诊 累计5974例超非典

中国国家卫健委今天（29日）通报，全国昨天（28日）新增1459起确诊病例。湖北省占新增病例的840起。截至昨天，中国累计确诊病例达5974起，累计死亡病例132例，治愈出院103例。中国大陆境内累计确诊病例已超过2003年非典（SARS）的5327宗。

通报称，1月28日0-24时，31个省（区、市）报告新增确诊病例1459例，新增重症病例263例，新增死亡病例26例，其中湖北省25例、河南省1例，新增治愈出院病例43例，新增疑似病例3248例，包括西藏一例。

截至1月28日24时，国家卫健委收到31个省（区、市）累计报告确诊病例5974例，现有重症病例1239例，累计死亡病例132例，累计治愈出院103例。现有疑似病例9239例。

目前累计追踪到密切接触者65537人，当日解除医学观察1604人，现有59990人正在接受医学观察。

港澳台累计通报确诊病例：香港八例，澳门七例，台湾八例。

据《健康时报》报道，从2019年12月30日首次发布疫情相关公告算起，“新型肺炎”病例数在短短30天内，确诊人数超过了2003年“非典”确诊病例数。

据原中国卫生部新闻办公室通报，自2002年末至2003年8月16日10时，中国大陆累计报告非典型肺炎临床诊断病例5327例，治愈出院4959例，死亡349例。