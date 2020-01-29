武汉肺炎或使苹果供应链出现中断

（早报讯）新型冠状病毒（武汉肺炎）疫情在中国多地爆发，以中国为主的制造基地的苹果公司可能面临生产中断。

彭博社报道，全球所有的iPhone几乎都是在富士康与和硕集团在中国的生产基地装配，富士康的厂址在郑州，和硕则是在上海附近。这两个地方虽然距离疫情爆发中心武汉超过500公里，但并不能使工厂免受影响。

美国投资公司Moor Insights Strategy分析师莫海德（Patrick Moorhead）表示：“我无法想象供应链不会受到干扰，如果原材料、制造、组装、测试和运输方面出现重大问题，生产就会中断。”

投资者和分析师期待苹果首席执行官库克在周二有关最新季度财务业绩的电话会议上评论病毒及其对苹果的影响。库克周末发推文称，苹果公司“将向当地团体捐款，帮助支持所有受病毒影响的人”。

据报道，苹果公司一直在增加产量以满足比预期更高的iPhone需求。该公司通常会在9月左右推出新的高端iPhone，因此武汉肺炎不太可能对这些生产计划产生重大影响，但是该公司还准备2月份开始大规模生产新的低价iPhone，这方面可能面临风险。

苹果在中国的零售和企业实体中大约有一万名直属员工，其供应链上还有数百万名工人为苹果生产iPad，iPhone和Apple Watch等产品。这些员工中的许多人已经回乡过年，苹果没有透露是否要求他们待在家里更长的时间以防止病毒传播。

中国当局实施了严格的旅行限制，对人口超过1100万的整个武汉市予以隔离封锁。

富士康表示，正在监测中国的情况，并遵循所有建议的健康做法。该公司拒绝评论特定地区的生产，但表示：“我们可以确认我们已经采取措施确保能够继续履行所有全球制造义务。”