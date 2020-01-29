确诊人数超非典 专家：无需对病例数过于恐慌

中国国家卫健委最新通报，全国昨天（28日）新增1459起确诊病例，累计确诊病例达5974起，确诊病例数在30天内超过了2003年“非典”的确诊病例数。中国疾控专家对此表示，两种疾病不同，无需对病例数过于恐慌。

据《健康时报》报道，从2019年12月30日首次发布疫情相关公告算起，“新型肺炎”病例数在短短30天内，确诊人数超过了2003年“非典”确诊病例数。

据原中国卫生部新闻办公室通报，自2002年末至2003年8月16日10时，中国内地累计报告非典型肺炎临床诊断病例5327例，治愈出院4959例，死亡349例。

由数据可见，截至目前新型肺炎病例数增长速度明显快于非典，致死率较非典低。

国家卫健委高级别专家组成员、中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家曾光教授受访时表示，这两种疾病不同，无需对病例数过于恐慌。

曾光说，“SARS重症较多，并出现‘超级传播者’，院内感染严重，很多医务人员被感染。”而新型冠状病毒肺炎从轻症到重症都有。说它是新型冠状病毒肺炎，不如说是新型冠状病毒感染，因为检测阳性的患者不见得一定出现肺炎。就像流感、重感冒，有的轻症患者不需要住院便能治愈。目前也没有出现‘超级传播者’，医务人员被感染者较少。虽然比起SARS，新型冠状病毒的防控难度大，潜伏期也有传染性，但整体病情比SARS轻，病例数虽多，但大多数都是轻症。

曾光表示，随着武汉“封城”，武汉输出性病例将会逐渐减少，其他地区的确诊病例数会逐渐被控制住，即使出现二代、三代病毒，也是可控的。输出性病例减少甚至没有了，就是第一个阶段的胜利。

同时，逐渐变暖的气候也会成为天然的“盟友”，气候变暖不利于呼吸道疾病的传播。因此，可以淡定看待病例数的增长，别让心理危害远超实际危害。