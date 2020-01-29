疫情蔓延下办喜宴 四川一镇党委书记劝散

在武汉肺炎疫情蔓延下，四川省一对新人大年初二还在酒店举行婚宴大宴宾客。结果婚礼仪式刚结束，婚宴热菜都还没上，就被当地镇党委书记劝散。

据《封面新闻》报道，南充市西充县市场监督管理局前天通报了一起疫情期间违规举办婚宴的情况，据通报，大年初二（1月26日）上午11时左右，南充市西充县仁和镇党委书记张杰接获通报，说有人举报，当天中午当地一家酒店将举办婚宴，规模还有点大。

张杰随即赶往酒店，但因民间风俗”宁拆一座庙，不拆一桩婚”，“要求工作人员还是先让婚礼仪式搞完。”

对于喜宴要被喊停，双方新人的父亲都不同意，张杰就告诉新人母亲，儿女婚姻大事是喜事，但“来宾中万一有人是感染者，我们这么多人不是都要隔离！”

在征得双方家长同意后，婚礼仪式一结束，张杰就上台告诉宾客，“确实是疫情形势所逼，婚宴无法继续了！我给大家鞠躬，给新人说一声抱歉。请放下筷子，马上解散，马上解散！舍小家为大家。”

报道称，10分钟后，18桌宾客就全部离场。一名当天参加婚宴的客人说，农历年前就收到请柬，不来的话，觉得不好。喜宴被喊停时，桌上只上了凉菜，热菜一道都没上。在工作人员协调下，酒店自行承担婚宴主要费用，新人承担部分费用。

张杰说，“其实大家都知道疫情形势，酒店、新郎新娘和客人都抱着侥幸心理，以为乡镇上管得不严。”他们根据相关政策，“对婚宴严格斗硬，起到了震慑作用。场镇上再没有一起酒席，村里也没发现大规模集体聚餐”。

根据四川省卫健委的最新通报，截至28日24时，四川省累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例108例，涉及19个市（州）。其中成都市46例，新人婚宴被劝散的南充市则有五例。