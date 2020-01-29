武汉警方称并未拘留八名“造谣者”

武汉肺炎疫情爆发早期，该市查处八名“造谣者”的消息在网上流传，今天（29日），武汉警方通报了该事件的情况，称只是对他们批评教育，并未拘留。

据武汉警方官方微博“平安武汉”报道，警方称，2019年12月31日，武汉市卫健部门发布关于肺炎疫情的情况通报。随后，多名网民举报有人在网上传发不实信息。为查明情况，公安机关先后对8名行为人进行了调查、核实。

警方称，根据调查情况，八人分别传发了“X医院已有多例SARS确诊病例”、“确诊了7例SARS”、“Y医院接收了一家三口从某洲回来的，然后就疑似非典了”等未经核实的信息。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，因上述八人情节特别轻微，当时，公安机关分别进行了教育、批评，均未给予警告、罚款、拘留的处罚。

《人民日报》海外版旗下微信公众号“侠客岛”今天发表评论文章指出，执法机关面对虚假信息，应充分考虑信息发布者、传播者在主观上的恶性程度，及其对事物的认知能力。只要信息基本属实，发布者、传播者主观上并无恶意，行为客观上并未造成严重的危害，对这样的“虚假信息”理应保持宽容态度。

侠客岛的评论认为，解决谣言问题，依法处理是治标，信息公开是治本。在海量的信息中，任何试图掩盖真相的尝试都只是徒劳，传统的信息管控措施也很难再有效实施。 这是中国第一次在自媒体环境中遭遇如此重大的公共卫生事件，而这种复杂局面，也是当今国家治理进程中必须面对的时代课题。

