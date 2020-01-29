中国两高：妥处涉疫情案 严惩隐瞒谎报等失职犯罪

中国最高法、最高检陆续成立应对疫情工作领导小组，先后发声要求严惩妨害预防、控制突发传染病疫情等各类犯罪，妥善处理涉及疫情相关案件。

据澎湃新闻报道，最高人民法院党组昨天（1月28日）召开专题会议暨应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议。

会议指出，各级人民法院要把疫情防控作为当前最重要的工作，抓好疫情防控和维护稳定等工作措施的落实，为打赢疫情防控阻击战提供有力司法服务和保障。

会议指出，要依法严惩妨害预防、控制突发传染病疫情等各类犯罪，保障疫情防控工作顺利进行。依法严惩利用疫情危害公共安全和市场秩序的犯罪行为，严惩制售假劣药品、医疗器械和非法收购运输出售珍贵、濒危野生动物等犯罪行为，严惩借机造谣传谣、暴力伤医等犯罪行为，维护社会大局稳定。依法妥善处理涉及疫情相关案件，依法保障人民群众合法权益。

另据最高检消息，最高人民检察院前天（1月27日）下发通知，强调要严格执行《传染病防治法》和刑法的有关规定，严惩隐瞒、谎报疫情，未及时采取预防、控制措施造成疫情扩散等失职犯罪；严惩在疫情防控期间哄抬物价、牟取暴利，严重扰乱市场秩序的犯罪和生产销售伪劣防治、防护产品药品的犯罪；严惩患有新型冠状病毒感染肺炎以及疑似病症故意传播病毒、拒绝接受检疫、强制隔离治疗造成严重后果的犯罪；要加大对疫情防控期间“暴力伤医“行为的打击力度；严厉打击编造与疫情有关的恐怖信息、利用疫情制造传播谣言、煽动、破坏法律实施、危害公共安全等犯罪。