中国疾控中心首席科学家：预警出现新SARS的武汉八市民是可敬的

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进今晚在与中国疾控中心流行病学首席科学家曾光对话时，提到疫情初期武汉八名市民预警出现新SARS的问题，曾光回应称，他们是可敬的，可以给他们很高评价，同时也强调要根据病毒的发展不断调整认识。

根据人民日报客户端消息，胡锡进今晚与曾光就武汉肺炎“歼灭战”进行对话。曾光就武汉八名市民预警出现新SARS回应称，他们是可敬的，是事前诸葛亮。

胡锡进首先问曾光如何看待网上很多人议论认为武汉前期疫情通报过晚，行动过慢的问题。曾光表示自己能理解网友们的想法，但是包括他本人在内，对这个疾病的认识都是日新月异的。

曾光说，它不暴露出来怎么判断呢？他两次去武汉感觉就不一样，只能根据其表现来做出推断。对它传播力大小，这是科学认识的问题。

胡锡进也就武汉疫情刚开始时有八名武汉市民预警说，武汉出现了新的SARS，询问专家组当时是否知道这件事。

曾光回应说，疫情初期武汉八市民称“出现SARS”被约谈，这八个人是可敬的，我们事后评论，可以给他们很高的评价；他们是事前诸葛亮，但是科学讲究相信证据，做出判断得拿出依据。

曾光强调说，与时俱进，根据病毒发展我们不断调整我们认识，我们也不断否定自己，我觉得这是个真实的过程。对我们来讲，如果都能做到这一点很不容易。

据此前报道，在疫情爆发初期，有八名武汉市民因在传发“某医院已有多例SARS确诊病例”消息，被视为“造谣者”遭到警方约谈。