美官员称已获邀 将赴中国协助抗疫

美国疾病控制与预防中心（CDC）与白宫官员29日指出，CDC专家已获邀参与世界卫生组织（WHO）团队，一起赴中国了解疫情并协助；世卫干事长谭德塞则说，其他国家若要参与，最好是与中方进行双边安排。

据联合新闻网报道，根据WHO新闻稿，谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）与中国国家主席习近平28日在北京会面，双方同意WHO将尽快派国际专家赴中国，与中方同行合作，以增进对疫情的了解，并指导全球应对工作。

谭德塞29日在日内瓦举行记者会，被问及美国卫生部长阿萨尔提出希望美国专家可以进去中方，WHO是否计划将CDC等机构的美国专家纳入WHO任务团队？谭德塞回应，关于其他国家想参与，他建议最好是由双边安排，因为WHO专家是为WHO工作的人。

WHO记者会后不久，CDC再度针对武汉肺炎举行电话记者会，由呼吸道疾病暨免疫中心主任梅森尼尔（Nancy Messonnier）主谈，记者询问梅森尼尔，CDC是否参与WHO赴陆专家团；梅森尼尔表示，据她所知，CDC获邀参加WHO的任务团队，而且正与WHO谈论细节。

梅森尼尔还说，CDC正与WHO合作，尽快组成前往中国的团队，待有更多讯息时，会对外说明团队何时出发，以及相关的活动。

白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）29日在白宫记者室短暂回应媒体提问时则说，美国即将派CDC最棒的专家协助中国，而且是中方邀请的。

