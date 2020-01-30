台网民称买2000口罩寄大陆“救亲人” 引网友激辩

武汉肺炎疫情持续扩大，台湾也出现口罩供不应求的情况，尽管政府已禁止出口并保证不会缺货，仍挡不了民众“囤货求心安”的心理。在这种情况下，有台湾部落客（博客）买入2000个口罩寄给中国大陆亲戚，做法引起两派网友热议。

据台湾联合新闻网报道，有网友在网络论坛批踢踢上发文询问，年假期间与朋友相聚时因一篇文章起争执，他认为该文作者相当自私，朋友却觉得救人重要，故想听听大家的想法。起因是一名台湾部落客发文表示，因为大陆籍妻子的家人深陷疫情灾区，买不到口罩，于是他和妻子在几天内四处搜罗口罩准备寄去大陆分送亲戚朋友。

该部落客指出，从疫情爆发开始，便不断收到托买口罩的请求，因为当地物资非常缺乏，即使政府每天都发放一个免费口罩，但有些人连一个口罩都没有。他无奈表示，其实他并不反对政府不出口口罩、禁止携带超过五盒的政策，但他有家人在对岸，无法用同样立场看待这件事，只能尽自己所能帮忙。

该文在网上引起两方网友热烈讨论。一派认为想救亲人而扫货的做法虽不可取但情有可缘，不需太过苛责。“人情之常，也不用多苛责，两边都是”、“台湾疫情还没有那么严重啊……我也买不到但可以理解对方心情”。

但另一派网友则认为，台湾人都不够用，搜罗2000个实在太超过，更何况这么大数量根本带不出去。“因为家人想带五盒可以理解，2000片是怎么回事？这就是抢夺资源啊，你一个人独占2000片别人戴什么？”“台湾人前几天都买不到，这样对哦？摸着良心说话好吗”。

对于网友指责买光口罩，引发争议的部落客表示，他家附近目前都还买得到口罩，若有需要，也可以考虑到五金行试试。