家人被隔离湖北脑瘫儿独自在家六天死亡 当地成立调查组

一篇题为《家人疑似新冠肺炎被隔离 湖北17岁脑瘫儿独自在家6天后死亡》的文章昨天（29日）在朋友圈流传，文中称，因家人疑似新冠肺炎被隔离，湖北省黄冈市一名脑瘫儿独自在家六天死亡。当地政府已成立调查组调查。

网传文章称，湖北省黄冈市红安县华河镇鄢家村人鄢小文因疑似新冠肺炎被隔离，其17岁四肢瘫痪患有脑瘫的儿子独自在家六天，并在1月29日去世。

据《北京青年报》报道，从华河镇政府获悉，目前红安县县委县政府已经组成联系调查组进行调查。

网传文章显示，1月17日，在武汉打工的鄢小文带着两个儿子回到华河镇鄢家村过年，鄢小文在三天后出现发热症状。鄢小文17岁的大儿子鄢成患有脑瘫，11岁的小儿子有自闭症。因怀疑被感染，鄢小文和小儿子24日被送到红安县集中定点收治场所，17岁的大儿子独自在家。

因鄢成脑瘫全身无法动弹，鄢小文担心儿子没人照顾曾发微博求助。文中提到，鄢小文被隔离后，村委会称鄢成在24日、26日吃过东西，28日村医曾喂他两杯氨基酸。29日，村委找到隔离酒店要把鄢成送往酒店，但鄢成却在当日下午死亡。

华河镇政府一位工作人员今天（30日）确认了鄢成的死讯，并称红安县县委县政府已经组成了联合调查组。工作人员表示，“现在对干部的管理相当严格，我们不可能把一个脑瘫的孩子留在家里没人管，肯定是做了工作，但现在孩子去世也是事实，上级部门会对我们进行调查，自然会有一个公正的说法。”