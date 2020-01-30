欧盟允许成员国决定5G是否用华为

欧盟周三效仿英国，允许成员国决定华为[HWT.UL]在5G电信网络中的作用，抵住美国要求全面禁用华为的压力。

据路透社报道，根据新规，欧盟成员国可以限制或禁止华为等高风险5G供应商参与其电信网络的核心部分。新规旨在从国家和欧盟层面解决欧盟28个成员国面临的网络安全风险。

英国首相约翰逊周二力排美国压力，批准华为在英国的5G移动网络中发挥有限的作用。美国要求将这家中国公司排除在下一代通信之外，因为担心中国政府可能利用它们进行间谍活动。

华为是全球最大的电信设备生产商，竞争对手包括瑞典的爱立信(ERICb.ST)和芬兰的诺基亚(NOKIA.HE)。

美国希望全球都禁止华为参与5G网络，担心华为设备可能被中国用来从事间谍活动。华为一直以来都强烈反对这些指控。

欧盟认为，5G是促进经济增长并与美国和中国相抗衡的关键，其建议得到了各成员国的一致赞同，即由各国评估风险并决定是否将某些供应商排除在核心基础设施之外，证实了路透1月22日的报导。

欧洲产业负责人Thierry Breton在记者会上表示，这种做法意味着非欧盟国家的供应商只要遵守规定，就会在欧洲受到欢迎。

“我们不会挑剔任何人，我们不排斥任何公司，”他表示。

华为对此指引表示欢迎，称此举无偏见而且基于事实。