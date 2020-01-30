香港已拒绝近1600名湖北旅客入境

香港保安局称，截至昨晚（29日）12点，港府已拒绝近1600名湖北旅客入境香港，并在酒店找出15名湖北旅客，相信目前只有很少湖北旅客在港。

据香港电台网站报道，香港立法会卫生事务委员会今日（30日）举行紧急会议，讨论新型冠状病毒肺炎疫情。保安局副秘书长林淑仪说，截至昨晚12点，港府已拒绝接收近1600名湖北旅客入境，过去数日也有约1300名旅客离境，相信湖北旅客在港的数目已经很少。

她还说，保安局昨日巡查110间酒店，发现15名湖北旅客，已向他们提供健康建议，并记下联络资料。

她补充说，一般内地人的签证仅为7日，相信12月初到港的旅客已离港。她又提到从1月26日起从内地入境的人士主要是出外回来的港人。数据显示，昨日入境人士有逾19万7000人，内地旅客方面，过去5日共约2万多名内地人入境本港。

多名议员在会上批港府不全面封关，以致未能有效阻截病源，令社会恐慌，全城扑口罩。工联会麦美娟称，市民通宵排队等候买口罩，整个农历新年都在扑口罩及相关物资，批评当局只重复讲相同的话。

公民党陈淑庄则要求政府公布口罩剩余的确实数量，并问政府能否为长者及长期病患者等有需要人士提供免费口罩。

食物及卫生局局长陈肇始重申，知道社会对口罩需求殷切，政府已多管齐下增加供应，昨日已跟供应商及零售界代表开会，将会全球采购，表明这一两天会有数批货到港。