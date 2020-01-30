钟南山担纲启动重症远程会诊机制

武汉肺炎疫情持续，由钟南山院士领衔的广东10位专家昨天（29日）为五例广东危重症、重症病例进行首次远程集体会诊。据报道，这样的远程会诊接下来每天都会进行一次。

据《南方日报》报道，这是广东首次开展的新型冠状病毒感染的肺炎重症和危重症病例的远程会诊现场讨论。参与专家分别来自广州医科大学附属第一医院、中山大学附属第一医院、南方医科大学南方医院、广东省人民医院、广州市第八人民医院五家医院，其中绝大多数人都曾经历过抗击“非典”的战斗。

会诊中，钟南山说，要警惕目前所使用的多种药物之间的相互作用，也要跟武汉方面的救治专家联系，征求他们的诊疗意见。他还提醒当地医生，“专家会诊的意见很重要，现场的观察也很重要。”

钟南山还说，“作为医生，我们要尽全力降低病死率，这也是疫情防治工作的关键。”目前针对冠状病毒的药物还处于摸索中，自己“每天都在学习”，每天都在密切地观察病人。

广东省卫生健康委主任、党组书记段宇飞称，疫情发生以来，广东临床救治专家执行“三线”值守制度：“一线”专家驻点救治，“二线”专家巡诊，并组织钟南山院士等“三线”专家对疑难重症进行专家会诊，指导治疗。

随着疫情发展，广东确诊的危重症患者增加，救治压力增大。在“三线值守”基础上，广东还定期组织钟南山院士在内的多学科专家对疑难重症病例进行远程会诊，实现常态化。