蔡英文对疫情作出四项裁示并提出因应措施

台湾总统蔡英文今天举行国安高层会议，针对武汉肺炎疫情的掌握及防治的工作进行讨论，并就疫情对台湾经济可能造成的冲击，预拟因应作为。

据联合新闻网报道，蔡英文在会中作出四项裁示：持续落实人流管理、加强防疫物资的控管、正确防疫资讯的提供，及中央地方脚步齐一，落实防疫工作。

此外，针对疫情对经济造成的冲击，蔡英文也指示相关部门采取八项因应措施，包括：一、稳定股汇市，减少短期心理因素的冲击；二、辅导企业做好防疫，使生产能量及销售通路不受影响；三、对受冲击产业进行纾困，尤其是交通运输、观光旅游及休闲产业，同时协助进行转型升级；四、接待陆客旅游团的旅游业者，因配合政府协调提早让旅行团离境，请交通部观光局研议补贴部分的损失。五、对受到疫情与网络交易双重冲击的卖场、百货及零售业者，研议支持的措施；六、落实台湾内部投资，尤其公部门投资要加速，私部门也不能放缓；七、请经济部提醒并协助产业，提早做好产线与国际供需市场的调整，降低疫情带来的冲击。同时落实台商回台、把握转单机会，化危机为转机；八、请行政院视疫情变化和需要，研判特别法及特别预算的必要性，预为规划，以备不时之需。

针对目前滞留在武汉的台湾人，蔡英文也表示，希望他们能够得到妥善的照顾。政府也透过海基会及台商组织持续保持联络，并提供生活及医药协助。政府仍会透过各种管道，与对方沟通，希望将台湾人接回，尤其是老人、小孩、慢性病患者，以及去武汉短期出差旅游的人。政府会做好充分准备，如果能够顺利将人接回来，绝对会以防疫优先，做好相关安置与隔离的工作。

蔡英文说，防疫视同作战，政府会确保医疗及防疫资源充足，全力做好防疫工作。同时，基于人道考量，政府对于中国大陆受到武汉肺炎疫情冲击的民众，表达关切跟慰问之意，“在我们行有余力之处，我们也愿意提供必要的协助。”

蔡英文也说，感谢美国、日本、加拿大等国，公开支持台湾加入WHO（世界卫生组织），也感谢国际友人，最近一段时间以来，对于台湾加入WHO的发声与支持，台湾有能力、有责任为世界尽一份力量，政府也希望WHO不应该因为政治因素排除台湾，WHO要有台湾的参与空间。