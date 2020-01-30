央视曝光黄冈市卫健委一问三不知

中共中央指导组昨天（29日）派出督查组到新型肺炎疫情严重的地区之一、湖北省黄冈市进行督查核查，赫然发现当地健康卫生委员会主任在定点医院的收治能力、新型肺炎病例等方面的问题一问三不知。

据央视新闻报道，督查组成员向黄冈市卫健委主任唐志红询问，当地某家医院房间总量能接待多少人，但唐志红保持沉默。

督查组之后向唐志红确认，她是不是卫健委主任还是副主任。唐志红没有正面回答，只说“因为我们有个（主管）医疗的”。督查组再次提出同一个问题，唐志红才说自己的确是卫健委的一把手。

之后，黄冈市疾控中心主任陈明星回答，医院房间总量能的接待人数为118，但唐志红却说“我记得是200左右......”

报道称，两位负责人含糊其辞，眼下黄冈市对新型冠状病毒感染的肺炎病例的收治和隔离工作已经刻不容缓，但是当地主管部门的负责人对于定点医院的收治能力和具体床位数量却并不太清楚。

据了解，督查组询问当地的定点医院现在收了多少人，陈明星说，他不太清楚。 督查组再问，最多容纳多少人？ 唐志红随后打电话，似乎是催促一名职员赶紧提供数字，并说这名职员“马上就来”。

央视记者随后问唐志红，刚才在问具体床位的时候，她一直在查资料、打电话问，她是否掌握这个情况。唐志红说，她是在问收治多少病人，因为每天都在变化。

记者再问，现在有多少例病人？ 唐志红回答：“这我不知道，我搞不清楚。 ”记者追问，她是否觉得这是很细节的问题。唐志红说，她只知道有多少张床位，“你非要问我收治多少病人”。

为了详尽了解黄冈市当地新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例和疑似病例收治的真实情况，督查组也来到了当地临时启用的大别山区域医疗中心进行调查，而督查组专家在40分钟之后走出医院隔离区。

央视记者向专家询问里面的情况到底怎么样。担任督查组专家的北京大学第一医院李六亿说：“有一些病房已经准备到位，收治病人了，有一些还正在收拾当中，大部分已经完成，有些细节还要完善。 ”

记者再问：“我们现在想知道第一个事情就是里面的硬件设施都完善吗？有没有达到收治标准？ ”

李六亿说：“现在差不多下午四点，还有几个小时的准备，现在大概病人的房间和区域的划分已经出来了，还有细节要完善，比如流程、防护用品的到位、病人房间的用品准备，还有待进一步完善，时间还是非常紧迫的。 ”

报道称，黄冈市眼下疑似病例已经超过1000例，但是检查中，当地无论是疾控中心的负责人，还是卫生健康委员会的负责人，都给不出核酸检测能力的明确数据。

陈明星在这一方面回答“我不知道”。 督查组随后斥责陈明星：“你说这个情况你不掌握，你不清楚黄冈市到底能检查多少。你疾控中心是不是要掌握这个情况？”

督查组之后问唐志红是否掌握这方面的信息。唐志红没正面回答，只说“之前也找不到方向”。

报道称，在反复多次向相关人员核实信息之后，督查组终于掌握了黄冈市核酸检测能力的最终数据。

此外，根据一天督查核查的情况，督查组要求黄冈市根据中央指导组提出的意见，加快疑似病例送检进度，同时要对标、对表中共中央、国务院部署，在落地落细落实上下更大功夫，尤其要做到数字准、情况明，最大程度确保疑似病例、确诊病例分开安置，疑似病例单间安置。黄冈市于当天下发文件，要求各县市限期完成疑似病例采样送检工作。

据了解，截至28日24时，黄冈市累计确诊病例324例，累计疑似病例1048例，已经成为仅次于武汉的第二疫情高发区。