卫健委：希望国际社会理解和支持中国的疫情防控工作

世界卫生组织总干事谭德塞31日凌晨宣布新型冠状病毒感染的肺炎疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。中国国家卫生健康委员会31日表示，中国政府高度重视新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，已经采取最严格的防控措施。中国有信心、有能力有效控制并最终战胜疫情，希望国际社会理解和支持中国的疫情防控工作。

据新华社报道，卫健委说，此前，谭德塞召集了《国际卫生条例》突发事件委员会会议(由独立专家参会)。中国专家在会上介绍了最新的疫情形势和已采取的各项防控措施，并积极参与了会议讨论。该委员会向总干事提出了新型冠状病毒感染的肺炎构成“国际关注的突发公共卫生事件”的建议和临时建议。

卫健委说，与会专家和谭德塞高度赞赏中方疫情防控努力，强调这一宣布将进一步动员国际资源，有助于世卫组织为卫生体系薄弱、公共卫生能力不足的国家提供必要的国际援助。同时，世界卫生组织通过发布临时建议，可协调各国行动，避免有的国家采取不必要的过激措施。

卫健委表示，中国政府高度重视新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，已经采取最严格的防控措施。中国有信心、有能力有效控制并最终战胜疫情。希望国际社会理解和支持中国的疫情防控工作，并与中方一道，按照《国际卫生条例》和世界卫生组织建议，共同做好疫情防控，维护地区和全球公共卫生安全。

