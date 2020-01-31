美流行病学家：武汉肺炎可能比沙斯更难控制

（早报讯）美国流行病专家说，世界卫生组织（WHO）宣布武汉肺炎（新型冠状病毒肺炎）疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，将增加中国遏制武汉肺炎的紧迫性，但该病毒可能比沙斯更难以控制。

美国之音报道，哈佛大学流行病学教授利普西奇（Marc Lipsitch）周四（30日）接受《哈佛大学报》访问时表示，很多病例看起来相对温和，这让确诊变得更加困难。”他解释说，武汉肺炎一些症状比普通感冒或流感严重，但并不是所有人都会有严重感染现象，很多轻度感染患者肯定会被忽略。

利普西奇认为，造成武汉肺炎更难控制的另一原因是病毒在人和人之间传播比较容易。

他说：“专家的共同看法是，很明显，（病毒）能够在社区传播。我们曾乐观的认为，病毒来自动物，在人与人之间的传播比较温和，但是这个说法已经不可信。我们现在至少可以说，病毒是可以转移的，在人和人之间可以传播。每天的状况都更清楚表明，这在人与人之间传播比较普遍。”

尽管如此，利普西奇认为，现在全球的应对体系要比2003年暴发沙斯疫情时好得多。他说：“病毒被更快识别，诊断测试也更快。相比之下，在2003年的这个时间，我们仍然处于沙斯尚未被识别的阶段，现在我们有了诊断程序和开始计算病例。我们甚至有专人从事疫苗开发，这是值得庆幸的。”