中国疾控中心：新英格兰论文属回顾性分析

《新英格兰医学杂志》29日发表了题为《新型冠状病毒感染的肺炎在中国武汉的初期传播动力学》的论文，文中透露，早在去年12月中旬开始，新型冠状病毒在密切接触者之间的人际传播就已开始出现。报道引起轩然大波，外界认为这是武汉当局瞒报疫情严重性的有力证据。

据《环球时报》报道，中国疾控中心今天（30日）针对该文做出说明表示，该文章做的是回顾性分析与推论，所有病例在论文撰写前已向社会公布。

以下是说明全文：

2020年1月29日，中国疾病预防控制中心、湖北省疾病预防控制中心等单位有关专业人员共同在新英格兰杂志发表了题为《新型冠状病毒感染的肺炎在中国武汉的初期传播动力学》的论文，有网友提出质疑。现将有关情况说明如下：

一、论文是根据截至2020年1月23日上报的425例确诊病例（包括15名医务人员）所做的回顾性分析，所有病例在论文撰写前已向社会公布。论文中提及的15名医务人员感染病例，分别由国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士于1月20日晚、武汉市卫健委于1月21日凌晨向社会公布。

二、论文提出的“2019年12月份即在密切接触者中发生了人际传播”的观点，是基于425例病例流行病学调查资料做出的回顾性推论。

三、论文是由来自中国疾病预防控制中心、湖北省疾病预防控制中心、香港大学等十几个单位的专业人员共同完成。

四、及时在学术刊物发表调查结果，有助于国内外专业同行及时了解疾病的特征，共同评估和研判疫情，改进防控策略。