最高检：防疫期尽量不当面讯问嫌疑人

中国最高人民检察院今天（30日）下发办案指导意见，对防控新型冠状病毒肺炎期间相关刑事案件的办理提供明确指导：应以案卷书面审查为主，尽量不当面讯问犯罪嫌疑人。

据澎湃新闻报道，最高检下发的《关于在防控新型冠状病毒肺炎期间刑事案件办理有关问题的指导意见》（下称《意见》）指出，鉴于当前特殊的疫情形势，检察机关在办案工作中应当坚持服从服务大局，要把疫情防控作为当前最重要的工作任务，案件办理既要严格依法，又要严格落实隔离、防控的要求。

《意见》指出，在疫情防控期间应以案卷书面审查为主要方式，尽量不采取当面方式讯问犯罪嫌疑人、询问证人等诉讼参与人以及听取辩护律师意见等，可以采取电话或者视频等方式进行，以减少人员流动、聚集、见面交谈。

《意见》要求，各地检察机关应加强与公安机关沟通协调，尽快建立防疫期间的办案工作机制，对被刑事拘留的犯罪嫌疑人不予讯问的，可以通过刑事执行检察部门或看守所向犯罪嫌疑人送达听取犯罪嫌疑人意见书，书面听取意见，由犯罪嫌疑人填写并签字后及时收回审查附卷。

另据中国之声今天的报道，日前，中国最高人民法院要求各级法院要立足审判职能积极服务和保障疫情防控工作大局，依法严惩相关犯罪，对开庭等活动原则上推迟。

最高法指出，对开庭等活动原则上推迟，该延期审理的案件依法延期审理，最大限度减少人员出行和聚集，切实维护诉讼参与人、来访群众、法院干警安全和健康。