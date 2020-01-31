多地关闭售楼处 中国房企一季度销售压力陡增

北京市房地产业协会30日晚间发布倡议书，号召北京各售楼处在2月9日（正月十六）前暂停一切销售活动，以最大限度减少公众聚集。后续开业安排视疫情控制情况再行确定。

据界面新闻报道，在此之前一天，北京市住建委发布《北京市住房和城乡建设委员会关于施工现场新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，要求北京全市房屋建筑市政基础设施工程不早于2月9日（正月十六）24点复工或新开工，并要求必须对施工现场和生活区实施封闭式集中管理。

事实上，早在疫情发生后，已有多家房企宣布关闭包括北京在内多个城市的售楼处。雅居乐在1月26日便宣布关闭南京售楼处；首创置业1月28日便宣布，鉴于当前疫情形势严峻，北京公司即日起暂停售楼处接待服务；金茂位于杭州、济南等多个城市的售楼处已经暂停开放；万科、融创等房企位于沈阳、海南等地的售楼处也宣布暂停营业。

“目前按照各地不同的要求，售楼处最快也要到正月十五之后才能开放。”一家闽系房企的区域负责人表示，房企都会按照规定执行开放时间：“但问题是，很可能在开放之后较长一段时间，人们前往售楼处的意愿会降低。”

为了填补线下售楼处关闭的情况，一些网络平台开启了“线上看房”的服务，购房者可以通过线上AR看房，持续了解房源情况。

“线上看房可以满足客户咨询，提升客户的服务和满意度，也能解决防疫人员接触问题。”一位央企房企营销负责人坦言，但要从根本上解决销售问题还有很大困难：“线下看房、签约这个环节很难被替代，解决不了项目去化问题。”

虽然过往一季度便包含春节在内多个假期，销售情况会被弱化，但仍有不少房企表示，从目前各地延长复工、售楼处关闭的情况来看，一季度房企市场销售情况将受到巨大影响。

“目前对房企影响最大的是何时才能复工。”一位国企房企营销负责人坦言，虽然往年建筑工地也都要到正月十五民工进城后才会复工，但由于今年各地疫情防控严峻、交通通行受限等因素，乐观估计今年民工返程也要到2月底左右：“开工时间的延后，有可能对未来房屋交付影响较大。如果造成延期交付如何处理？是否按照合同范本延期按日赔偿？都需要有比较明确的说明。”

有业内人士坦言，售楼处的关闭、工地的停工，以及目前尚不明确的复工时间，将对房企现金流造成一定压力。



