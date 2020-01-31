中国民政部建议取消2月2日开放婚姻登记

中国民政部办公厅30日下发《关于切实做好殡葬服务、婚姻登记等服务机构新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的紧急通知》(以下简称《通知》)。《通知》提及，已宣布或承诺今年2月2日开放婚姻登记的地方，建议取消登记；原则上暂停婚姻家庭辅导服务和结婚颁证服务，不举办集体颁证仪式。

据中国民政部网站消息，《通知》强调，切实做好婚姻登记场所疫情防控。各地婚姻登记机关要建立健全突发事件应急处置机制，建立健全工作方案和工作流程，严格落实联防联控工作要求，加强安全防护，组织全员培训，做好场所消毒和工作人员体温检测，对进入登记场所的人员进行体温检测，并提醒登记申请人佩戴口罩。凡是发现有疑似症状的，应立即向有关部门报告，做到“早发现、早诊断、早报告、早治疗”。一旦出现确诊病例的，要配合当地卫生防疫部门做好密切接触者的隔离管理工作，防止疫情扩散。

《通知》要求，已宣布或承诺今年2月2日开放婚姻登记的地方，建议取消登记，并通过电视、报纸、网络等方式向社会公告，通过电话、短信、微信等形式向登记申请人做好解释说明。日常工作日提倡推行电话、网络或者微信等预约服务，积极调控登记数量，避免扎堆登记，减少人员逗留。原则上暂停婚姻家庭辅导服务和结婚颁证服务，不举办集体颁证仪式，劝导新人减少陪同人员。通过媒体、网络等引导群众错开疫情高发期进行婚姻登记，不举办人群聚集的结婚宴席。