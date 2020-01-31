北京高校毕业生就业推行“不见面”签署就业协议

北京市人社局与市教委联合今天（31日）发布通知，出台相关措施，保障高校毕业生疫情期间就业工作。其中提出，疫情防控期间推行“不见面”签署毕业生就业协议。

据《新京报》报道，北京市人社局与市教委联合发布今日联合发布《关于做好疫情防控期间本市高校毕业生就业工作的通知》，出台暂停现场招聘、鼓励线上服务、简化就业手续、推迟业务办理时间等四项高校毕业生就业安全便捷举措，在疫情防控期间，最大限度降低疫情对北京市毕业生就业影响。

通知要求，各区人社局、北京地区各高校、研究生培养单位及相关单位，暂停现场招聘活动。原定春节假期后开展的各类现场招聘活动一律暂停，恢复时间另行通知。

开展线上就业服务。鼓励支持用人单位通过网络等形式开展宣讲和招聘。用人单位要主动与高校加强联系，通过短视频发布、微信公众号推送等方式进行宣讲，采取电子邮件、传真、网络、视频等手段开展简历投递、在线笔试面试，减少毕业生流动。

简化优化就业手续。疫情防控期间推行“不见面”签署毕业生就业协议，办理就业、升学、出国（境）等业务。因客观条件制约，学校可依据个人承诺书及相关材料的电子版为毕业生办理手续，并以适当形式向毕业生反馈办理结果，待疫情解除后，毕业生将有关材料原件交至学校。

推迟业务办理时间。将2020年毕业生签署就业协议书开始时间推迟到3月1日，结束时间延至12月31日；延长就业报到、求职创业补贴办理时间；视疫情变化情况，适时启动乡村教师特岗计划、乡村振兴协理员招聘工作。

下一步，市人社局和市教委将密切关注疫情变化，及时发布信息，全力为毕业生顺利就业保驾护航。