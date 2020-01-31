美银：中国第一季经济增长料放缓至5%

投行美银周五的研究报告指出，尽管肺炎疫情的严重情和持续性未明，基本预测今年第一季中国GDP按年增速将减慢至5%，预计中国将推出针对性补助和降低融资成本等措施以支持经济。

据路透社报道，该行把2020年中国GDP按年增速预测调低至5.6%，原为5.8%，但把2021年预测由5.6%调至5.8%。

美银大中华首席经济师乔虹在其报告中称，春节假期消费暂时中断的情况可能不会在1-2个月内的宏观数据之中得到反映，同时，假期延长亦会降低春节消费数据的可比性。

但如果参考2003年SARS疫情，零售销售增长自2003年自第一季的9.2%急降至第二季的6.8%后，第三季反弹至9.7%，就是当年GDP增长下跌200基点的主要原因。

“我们认为，新型冠状病毒疫情将会对家庭消费产生类似影响，尽管影响程度视乎爆发持续时间。”她说，“由于消费对名义GDP的贡献较大，政策宽松可能会持续一段较长时间。”

最坏情况是，如果疫情进一步的恶化使工业生产在更长时间内被打断，2020年和2021年GDP按年增速将可能降至5.0%及5.5%。

乔虹指出，在疫情爆发之前，市场疑惑金融宽松状况能够维持多久，现在由于对抗病毒的不确定性上升，中国最高决策层不太可能在短期内撤回信贷伸延或财政补助等支持增长的措施。

“我们预期政府将会推出区域性和行业性的针对性补助计划，以及降低实体融资成本的措施。”她说。

她认为，对比2003年，当时政府担心房地产市场过热问题而经济处于上行，现在关于过度宽松的忧虑相对大减。因此，由中央至地方更多的财政转移、服务业的税务宽免(尤其是交通运输、旅游、餐饮和酒店等)以及降低政府供款等措施将可能再次被采用，政府还可能会刺激投资(特别是医疗设施)和调降贷款利率。

中国周五公布1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.0，稍低于上月。统计局表示，因PMI调查时点在1月20日前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响尚未在调查中充分显现，后期走势需进一步观察。