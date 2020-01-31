中共中央同意湖北省适当延长春节假期

中共中央今天就疫情防控召开会议，同意湖北省将春节假期适当延长，以利于疫情防控，并强调保障供应工作也是防控疫情的必要条件。

根据央视新闻报道，中共中央政治局常委、中国国务院总理、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长李克强今天主持召开领导小组会议，同意湖北省将春节假期适当延长。

会议指出，春节假期即将结束，有序做好返程人员疫情防控极为重要。各地各部门要认真贯彻落实中国国家主席近平关于坚决打赢疫情防控阻击战的一系列重要指示精神，按照领导小组部署，周密做好返程人员疫情防控。

会议也说，要分类指导实施错峰返程。同意湖北省将春节假期适当延长，目前人在湖北、工作在外地的人员同样延长假期，暂不返回工作地，以利于疫情防控。新增病例增长快地区，履行法定程序后可推迟开工开业开课。疫情防控急需的医疗物资、群众基本生活保障行业，要抓紧组织复工。高等学校要错峰安排返校。要保障正常交通秩序，加强交通卫生防疫管理。

会议还强调，做好保障供应工作也是防控疫情的必要条件。对防护服等医疗防控物资要加强全国统一组织生产、调度和分配，优先保障武汉等重点地区需求；对国家统一调度的任何地方不得截留。要公开透明、及时准确发布疫情和防控信息，不得瞒报、漏报。

会议要求，国务院联防联控机制要在领导小组的领导下，指导各地各单位做好疫情防控和物资保供工作。加强与国际社会的合作。要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，完善和落实落细防控措施，坚决打赢疫情防控阻击战。

中共中央政治局常委、中央应对疫情工作领导小组副组长王沪宁出席了会议。