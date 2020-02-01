双黄连治武汉肺炎? 研究机构：要等临床研究

有媒体昨天（31日）从中国科学院上海药物所获悉，该所和武汉病毒所联合研究初步发现，中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒。当晚，消息刷屏，网上药房双黄连很快无货，一些人甚至表示第二天要排队去药房购买。

据澎湃新闻报道，双黄连口服液已在上海市公共卫生临床中心、华中科技大学附属同济医院开展临床研究。上海市公共卫生中心相关负责人确认该院已参与相关的临床研究。据悉，药物临床试验是确证新药有效性和安全性必不可少的步骤。因此后续疗效需要等到临床研究结果。

中科院药物研究所官网显示，中国科学院上海药物研究所已启动由蒋华良院士牵头的抗新型冠状病毒感染肺炎药物研究应急攻关团队，在前期SARS相关研究和药物发现成果基础上，该研究所和上海科技大学联合研究团队发现一批可能对新型肺炎有治疗作用的老药和中药，同样由蒋华良院士牵头。

此前国家卫健委和国家中医药局发布了第四版诊疗方案，上海市定点医院中已有41例新型冠状病毒确诊患者应用中西结合方案进行治疗。上海市防控新型冠状病毒感染的肺炎中医药专家组组长、上海中医药大学附属龙华医院终生教授吴银根专门强调，目前只主张给在第一线接触病人的人，提供一些解毒祛风化湿的辅助性冲剂，提高他们的抵抗能力。他强调上述冲剂不是预防新型冠状病毒的针对性药物，并不适合向社会推广。

双黄连口服液药物说明书显示，该药不宜在服药期间同时服用滋补性中药；风寒感冒者不适用；糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用；儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用；发热体温超过38.5℃的患者，应去医院就诊；服药三天症状无缓解，应去医院就诊；对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用；儿童必须在成人监护下使用等。