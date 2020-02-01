海信为中国用户免费开放在线学习资源

率先开通武汉地区百万用户影视VIP权益的海信，今日（31日）再次响应“停课不停学”的号召，开通中国全国用户的免费在线教育资源。不同地区用户可以结合自己的实际需要，在聚好看教育频道小学一年级至高中三年级12个年级中，任意选择一个年级开通使用，足不出户畅享部编版教材同步课、“新高考”专项辅导课等国内一线品牌教育资源。

据山东财经报道报道，截至2019年底，海信互联网电视服务全球家庭已突破5127万，其中国内家庭近4000万。聚好看教育则是专业的互联网电视在线教育平台，内容紧跟小初高教学大纲，合作品牌包括新东方、学而思、步步高、读书郎、德智、全品等一线顶尖品牌，100%名师授课。

聚好看表示：全国范围内，只要是海信电视或者VIDAA电视的用户，使用个人手机号注册/登录聚好看教育，24小时内即可免费获取手机短信激活码。获取激活码后，再次登录，输入激活码即可免费开通教育VIP。如果不熟悉操作路径，也可加入官方QQ群139852787获取操作指导。

免费开通教育VIP后，全国范围内的用户都可以通过聚好看教育频道自主学习部编版下学期教材。另外，北京、天津、山东、海南等即将冲刺高考备战的高三考生，还可以通过“清华北大学霸专区”观看复习经验、科目训练、心态调整等备考技巧，为即将到来的“新高考”做好准备。