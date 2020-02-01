父被隔离脑瘫患儿家中死亡 镇党委书记、镇长被免职

湖北黄冈红安县红安县新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部昨晚（31日）通报，1月29日，红安县华家河镇鄢家村确诊为新冠病毒肺炎患者鄢小文的密切接触者鄢成在该镇集中观测点房间内确认死亡，16岁的鄢成是鄢小文的大儿子，患有脑瘫。

据《新京报》报道，红安县迅速成立联合调查组，调查组反馈，华家河镇党委、政府在新冠病毒肺炎疫情防控期间，存在工作不实、作风不实，已经免去该镇党委书记、镇长职务。

据悉，鄢成自1月17日被鄢小文从武汉带回华家河镇后，一直居住在政府为他家修建的安置房内。1月22日鄢小文因发烧被送往华家河镇卫生院就诊，随即被要求留院隔离观察，并于1月29日被确诊为新冠病毒肺炎患者，后被送至红安县杏花乡卫生院进行隔离治疗。

调查组查明，在此期间，鄢小文因隔离不能照料鄢成日常生活，遂委托其亲属、村干部和村医照顾，他们对鄢成虽每日均有照料，但有关干部没有做到尽心尽力、尽职尽责。

指挥部通报称，1月29日，鄢小文在杏花卫生院被确诊感染新冠病毒肺炎，鄢成作为密切接触者被感染的可能性增大。11时许，镇卫生院遂将鄢成转送至华家河镇集中观测点隔离治疗。12时30分，鄢成死亡。其死因正组织有关专家鉴定。

鉴于红安县华家河镇党委、政府在新冠病毒肺炎疫情防控期间，存在工作不实、作风不实，疫情防控责任落实不到位等问题，造成严重后果，为严肃纪律作风，坚决打赢疫情防控阻击战，经红安县委常委会研究，报黄冈市委同意，免去汪宝权同志华家河镇党委书记职务；免去彭志鸿同志华家河镇党委副书记职务，提名免去其华家河镇镇长职务。

此外，华家河镇其他镇村干部在此事件中的失职失责问题，红安县纪委、华家河镇党委将依纪依规进行处理。