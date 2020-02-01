研究：新型冠状病毒先攻击人体深处肺泡

中国同济大学医学院、同济大学附属东方医院左为教授今天（1日）表示，新型冠状病毒首先攻击的不是上呼吸道，而是位于人体深部的肺泡。

据中新社报道，左为团队的最新研究成果显示，II型肺泡或是新型冠状病毒感染的靶细胞。该团队在预印本网站bioRxiv上发布了研究成果，以期尽早让同行看到。

新型冠状病毒肺炎爆发至今，科学家纷纷展开合作，希望能在短时内找到治疗靶点，以对症下药。同济大学与附属东方医院双聘教授左为团队对新型冠状病毒感染人的机制和通路进行深入分析。左为表示：“受体的门开在哪里，病毒会先攻击哪个部位？都是我们非常想知道的。”

左为介绍，团队利用共享数据库，采用高通量单细胞测序的方法，针对库中患者，分析了43000多个人体肺细胞的单细胞RNA测序数据(健康人)，希望找到病毒最先攻击的位置。

左为团队的研究还说明了武汉冠状病毒感染人的肺上皮细胞的机制。据悉，新冠病毒与当年的SARS有个明显的不同点，很多被检出患者并没有明显的症状，个别人甚至不咳嗽、不发热，但肺部CT却已出现病灶；还有的没有症状但却传染了别人。

对此，左为指出，病毒进入人体，直接进入肺泡，并迅速激活机体的炎症反应来攻击肺组织。这位专家同时表示，肺泡里没有神经组织，因此病人不怎么咳嗽。左为指出，这一病毒激活的炎症反应类型可能有别于常见的炎症反应类型，由此，部分病人发热现象不明显。这位学者坦言，更深层的原因仍有待进一步研究。

左为表示，目前团队的研究还在继续中，相信随着样本数的增加、研究的深入，更多有价值的结论会很快出来。他呼吁各方团队携手合作，对患者肺部结构尽早进行病理切片分析。 “只有尽早进行病理解剖分析，才能真正深入理解感染和炎症发生的机制，从而有针对性地进行防控”左为强调说。