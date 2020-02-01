武汉市红十字回应工作效率不高等问题

自从1月22日武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发布第三号公告以来，武汉市红十字会作为湖北省接收疫情防控捐赠的五家慈善组织之一，收到了来自中国全国乃至海外各界的捐赠，也受到了来自社会各方面的关注。不过，该组织近日也被批评工作效率不高、物资分发慢，甚至分配不当等问题。

据《长江日报》报道，武汉市红十字会专职副会长陈耘昨天（31日）通过《长江日报》对社会各界的爱心捐赠表示衷心的感谢。面对近期社会各界对武汉市红十字会工作的疑问，陈耘也首次做出了解答：

社会各界评价，武汉市红十字会在防疫工作中效率不够高，真实情况是怎么样的？

答：武汉市红十字会人力不足，客观来说，面对这场疫情以及随后来自全国各地乃至海外的大量捐赠，我们确实预料不及，准备不足，所以导致开始一两天，有人反映向外公布的捐赠电话打不通，我们迅速招募了志愿者三班倒接电话，16部电话24小时不停，解决了电话的问题；以及后来，在接收各界捐赠物资的时候也每天在总结问题，及时调整。

有人反映你们物资发放太慢？

答：武汉疫情全国关注，每天接收的物资量巨大，仅仅靠我们武汉市红十字会的力量是无法保证高效和迅速的。为此，在市防控疫情指挥部专门成立物资保障组，加强捐赠信息与需求信息的无缝对接，严格按照红十字会捐助物资管理使用办法，统一实施捐赠物资的登记、质检、发放等工作，24小时不休息，尽量保证物资速收速发。

我们捐赠了那么多物资，为什么各个医院还是说物资短缺？

答：首先，非常感谢来自社会各界对武汉施以无私的援手。我在这里要澄清一个问题，不是所有的捐赠物资都能在医疗一线使用。比如我们每天接收了很多防护服、防护口罩等，相当一部分达不到医疗一线的使用标准，为了保证医务人员的安全，这部分物资就没有办法派发到医院去。

凡是达到医疗使用标准、且急需的物资，我们都已尽快派发到医院，但还是不够。所以我在这里向大家呼吁精准捐助。

那些不符合医疗使用标准的物资是如何发放的？

答：对于这部分物资，也将在指挥部的统筹安排下，向有需要的部门发放。比如，环卫部门、超市等这些保证城市基础运行的地方，必须为工作人员提供必要的防护服、口罩等物资，还有一些通过社区，发放给居民。

我有医疗物资捐赠，但想定向捐赠，我捐赠给武汉市红十字会了，能保证及时发放给定向医院吗？

答：为了进一步缩短捐赠物资的运转时间，报请指挥部同意，市红十字会下发了6号公告，对定向捐赠流程作出了适当调整。境内外单位或个人如有定向捐赠医院，可直接与定向捐赠医疗机构对接，确认后可直接将物资发往受捐单位。如有捐赠凭证需要的，后期可凭受捐单位相关证明到武汉市红十字会办理捐赠手续。

市红十字会接收和发放捐赠物资等情况，通过什么方式告知社会公众？

答：每天接收和发放的捐款及物资，我们每天都会在武汉市红十字会官方网站和官方微信“博爱江城”上公示，另外，长江日报、长江公益等主流媒体都会每天发布我们的相关信息，欢迎关注监督。近期，关于武汉市红十字会的工作也有很多谣言，有些谣言甚至严重干扰了正常工作秩序。我在这里要郑重呼吁：在武汉人民众志成城阻击新型肺炎之际，希望广大网友给予我们更多的信任和支持，不信谣、不传谣。我们坚信，在党中央、国务院亲切关怀下，在武汉市委市政府的领导下，武汉人民一定能打赢这场防控战。​​​​