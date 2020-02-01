游锡堃高票当选台立法院长

台湾第十届立委今天（2月1日）报到、宣誓就职，上午也举行立法院长选举。民进党掌握国会席次绝对优势，民进党立法院党团推出的游锡堃顺利当选院长，下午的副院长选举蔡其昌也预期能轻松过关。民进党团总召则由柯建铭续任，接下来立法院将出现“新手”院长与“最资深”总召的有趣场景。

据台湾《联合报》报道，民进党团推举“堃昌配”角逐立法院正副龙头，国民党团推出立委赖士葆、杨琼璎搭挡参战，国会第三大党民众党立法院长选举支持游锡堃，副院长则推出自家立委赖香伶参选，时代力量党团内部有共识，但未对外公开表态。

今天的立法院长选举有113位立委投票，游锡堃获得73票，赖士葆36票，杨琼璎、无党籍立委高金素梅、民进党立委赖品妤分别获得一票，另有一张无效票。

属于民进党大老等级的游锡堃首次担任立委，他表示，心情兴奋但不会紧张，他过去当过民代也当八年，过去担任行政院长三年期间也常来立法院。

游锡堃说，他当年来立法院备询时，那时的立委共有225位，数量是现在的一倍，他对立法院应该算是熟悉。

至于未来立法院的运作，有民进党立委表示，在议事攻防上面，柯建铭仍是最重要的“导师”，游锡堃行政、政治经历丰富，未来也可望扮演好国会议长角色。