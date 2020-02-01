钟南山：新型冠状病毒比沙斯凶险度要低一些

中国工程院院士、肺炎医疗与防控高级别专家组组长钟南山说，新型冠状病毒目前跟SARS的凶险程度比要低一些。病死率现在是2.5%。

北京卫视《养生堂》昨天（31日）“疫情防控特别节目”播出了钟南山院士的专访。从电视画面可以看出，这是一段在车上“插空”进行的访谈，

据《北京青年报》报道，这段采访是1月30日晚，钟南山院士刚刚在北京开完会，在赶赴机场准备搭乘航班返回广州的路上进行的。钟南山院士结合当前形势，就最关心的此次疫情防控焦点问题，给出了他的答案。

专访问答内容如下：

现在最关心的就是如果出现了感冒发烧咳嗽要不要马上去医院?

钟南山：在这个非常时期，有发烧的应该去看，要去看是因为它（新型冠状病毒肺炎）主要的症状，恐怕还是发烧。还有一个很重要的是全身疲劳，有一部分有干咳，干咳没有痰。假如有这些情况，确实要去发热门诊看，必要的时候做一个核酸的检测，我觉得还是应该的。

包括我的侄子，前天晚上也身体不适，我就要他去看看检测一下，核酸检测阴性，又做了一下流感，也是阴性，最后发现就是一个呼吸道合胞病毒。

假如说跟曾往返于武汉的亲戚有过联系的话，没发烧有全身乏力的状况也要做检测。假如有条件的话，没有症状也可以做做检测。为什么呢？现在有部分人确实是早期没有症状，以至于随后出现发烧症状。

马上到返程高峰，老百姓比较关心我是一个普通人，但我接触到了这种肺炎患者使用的东西或者是触摸的东西，比如塑料袋、桌椅呀，这样有没有感染的可能？

钟南山：我想假如没有跟这个患者直接接触的历史，或者直接接触的话，光是他用过的东西摸过，一般不会传染。因为现在主要还是通过飞沫传染，另外值得注意的，就是粪便传染，这个比较多。但是你说他用过的东西你摸了一下，一般传染的概率很小。

值得欣慰的消息是很多患者已经出院了，想问这些患者他们有没有后遗症呢？

钟南山：到现在我没有发现有很明显的后遗症。治愈的可能以后会大量增加，这个疾病对确诊的病人，目前病死率是2.5%。我们现在还在想尽办法控制病情，主要是一些危重病人，就是加强对他的医疗跟生命支持。

很多老年朋友患有慢性疾病，需要到医院定期去拿药，如果家里没药了，这个时候应该怎么做，要不要去医院？

钟南山：最近发现老年患者一些基础病，包括糖尿病，受感染的概率会增加。假如必须要拿一些药的话，叫自己的孩子去拿可能更好一些。

跟SARS的凶险程度相比，您怎么看？

钟南山：目前跟SARS的凶险程度比，它低一些。

我知道您是刚刚从广州飞到北京，参加了一个国家级特别重要的会议。有更新的消息和我们分享吗？

钟南山：目前主要的战略还是两个，一个是早期发现病人，另一个是早期隔离，这是最原始也是最有效的办法。

我们比较关心您。看到您一直在忙碌奔波，不知道您每天休息多长时间？

钟南山：我休息还是可以的，我要保证中午稍微休息一下。

您一定要保重身体！前两天我们看到新闻报道，您的眼眶湿润了，能跟我们讲一讲吗？

钟南山：因为我觉得在武汉，我们的医务人员做得非常辛苦的，确实人们受到不明原因的病毒感染是非常压抑的。当时我在跟我很多学生交谈时，他们的心情也比较差，所以当我的学生写了一个信息来说，在外面的大街突然唱起国歌，唱到“中华民族到了最危险的时候”，说明大家的士气已经起来了。所以我很感动，为什么呢？因为干任何事，包括对待危重症的传染病人，很重要的就是一个士气、精神，还有团结协作的力量，这个是必须要有的一个前提。

想问一下对于现在的情况，您有没有预判到什么时候能结束？

钟南山：我觉得今天给我一个很强烈的感觉，国家有非常强的群防群控的决心，而且进一步加强对这方面的措施。我希望不要出现一个像SARS那样在第三拨儿出现没有受限制的传播。现在已经采用极强的干预措施，目前看起来除了武汉以外，其他地方的大规模的暴发到现在我还没看见，所以起码我相信不会像SARS那样。