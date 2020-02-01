发疫情被训诫的医生今确诊为新冠肺炎

网名为“@李文亮70”今天（31日）在今日头条发文称：“今天核酸检测结果阳性，尘埃落定，终于确诊了。“

据《健康时报》报道，这名抗击新型肺炎一线医生，是此前武汉公布疫情被训诫的八名医生之一。据2020年1月1日武汉警方公告：已传唤八名违法人员，并依法进行处理。

据李文亮回忆，12月30日，他看到一份病人的检测报告，显示检出SARS（沙斯）冠状病毒高置信度阳性指标，出于提醒同为临床医生的同学注意防护的角度，所以在群里发布消息说“确诊了7例SARS”。

据媒体报道，当时有三个医学交流群发布相关的消息，群名分别是：武汉大学临床04级群、协和红会神内、肿瘤中心。疫情初期，这些信息尚未引起足够的重视。

1月1日，武汉警方发布通告：一些网民在不经核实的情况下，在网络上发布、转发不实信息，造成不良社会影响。公安机关经调查核实，已传唤8名违法人员，并依法进行处理。

据李文亮回忆，1月3日，公安局找到他，要求他签了训诫书，此后他一直在医院正常工作。在接诊了新冠病毒肺炎患者后，1月10号他开始出现咳嗽症状，11号发热，12号住院。

“那时候我还在想通报怎么还在说没有人传人，没有医护感染”。他后来住进ICU，之前做了一次核酸检测，但一直没出结果。

此前经过治疗，他的核酸显示为阴性，不过仍呼吸困难，无法活动，父母也在住院中。

让他感动的是，病房里看到很多网民支持和鼓励，“我的心情也会轻松一些”。发文最后，李文亮再次澄清，“我没有被吊销执照，请大家放心，我一定积极配合治疗，争取早日出院！”