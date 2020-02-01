湖北男子划木盆过长江 到江西被劝返

新冠病毒肺炎疫情持续，中国各地都在阻止人员流动，减少疫情传播。近日一张微信群的聊天记录引发关注，一名湖北男子竟然划木盆横渡长江，来到江西九江，结果被民警劝返。当地警方随后证实事件属实，不过该男子并非肺炎患者，私自渡江前往九江是为了打工。

据观察者网报道，此前网传的微信群聊天记录显示，长江航运公安局九江分局一名民警发布消息称，“一人一盆竟然划过了长江，被我局查获，劝返了回去”。

有知情人称，划木盆渡江的男子家住湖北省黄冈市黄梅县，平时在九江工作，由于当地疫情防控，九江长江一桥和二桥实行交通管制，他要到河对岸，就采取了这种方式。

1月30日，一份九江市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部办公室发出的函件显示，九江市交通管控过程中，发现黑车载客、农用船私渡屡有发生，甚至出现木盆划渡过江的现象。

对此，九江市委宣传部工作人员称注意到网上相关信息，正在核查。

长江航运公安局九江分局九江派出所民警昨天（1月31日）向南方都市报证实，网传“湖北一男子木盆渡江”一事属实。该民警说，该男子并非传染源，渡江的目的也不是逃灾，只是来九江打工，便私自渡江，目前已被劝返，市民无需恐慌。

该民警还称，为防控疫情，每天都安排了警力在长江上巡逻。“类似的事情还有其他的，这件事情比较奇葩。”

湖北省黄冈市与江西省九江市仅一江之隔。自疫情防控工作开展以来，江西、湖北交界处多路交通要道已管控。1月26日0时起，地处赣鄂两省交界，与湖北省黄冈市黄梅县小池镇仅一桥之隔的九江长江大桥一桥实行双向封闭，一切车辆与行人不得过桥。九江城区到湖北黄冈市黄梅县的客运渡船也已经停运。