黄冈市对干部失职失责“开刀问斩” 处分337人

武汉肺炎（2019新型冠状病毒肺炎）重灾区之一、湖北黄冈市严厉追究干部疫情防控责任，过去10天里处分了337人，六名领导干部被免职。

据央视新闻官微、中国新闻网报道，黄冈市市长邱丽新今晚在湖北省召开的新闻发布会上回应“一问三不知建委主任”事件。她承认黄冈市在应对疫情方面准备不充分、防控措施不严、部分干部作风不实，“对此，我们确实非常感到内疚，也是非常自责。”

她也说，真诚感谢中央督查组和新闻媒体的监督和批判，并解释黄冈市已抓紧整改不胜任现职，包括在防控工作中不力的干部，其中有三名县级干部被免职，三名乡镇党政正职干部被免，纪律处分干部202人。

截至1月31日24时，黄冈市的确诊病例726，是武汉（3215例）之后的第二大疫区，疫情严峻。此前一天，央视1月30日播出中央督查组1月29日到黄冈与当地疫情防控指挥部座谈的画面，其中黄冈市卫健委主任唐志红“一问三不知”，引起舆论哗然，当晚就被免职。

另据黄冈纪委监委网站今天上午消息，市纪委监委昨晚（1月31日）召开全市纪检监察系统视频会议，通报对四名领导干部免职处理情况，并要求坚决以严肃的战时纪律，向疫情防控工作不力的党员干部“开刀问斩”。

黄冈纪委监委网站的通报标题与内文，都强调与指明“开刀问斩”。

会议指出，黄冈市疫情防控工作中领导重视不够、措施落实不力、工作作风不实等问题在极少数地方和单位依然突出，必须坚持军令如山、铁腕执纪，督促各级党员干部转变作风，切实以铁的担当扛起疫情防控政治责任。

会议强调，全市纪检监察机关要清醒认识当前疫情防控工作严厉的追责问责形势，严格执行省纪委关于疫情防控追责问责五条措施，果断向违纪违法、失职失责者“开刀问斩”。

会议要求切实履行监督责任，坚持全员上阵、全域覆盖、全程跟踪，深入基层明察暗访，督促各级党组织和党员干部保持战时状态、严肃战场纪律，联防联控、群防群控，狠抓“六个一律”落地落实，切实补齐基层防控工作短板和薄弱环节。要严格落实包保责任，及时掌握有关情况，帮助解决实际问题，强化督促督导实效。要坚决抓好纪检监察机关自身疫情防控，在坚决贯彻落实党中央和省委、市委关于疫情防控工作部署中走在前、作表率。

市纪委监委通报，1月22日至1月31日，全市各级纪检监察机关累计出动3497人次开展监督检查，检查重点部位和场所6416处，共处理处分337人。