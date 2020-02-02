香港公院医护罢工　私医协会招募医生到公院协助

新型冠状病毒疫情持续，香港公立医院医护人员酝酿下周罢工迫使政府全面封关。香港私人执业专科医生协会在网上招募私家医生，到公立医院提供协助。协会会长郭宝贤表示，目前已约有70名私家医生登记，当中不乏资深医生，协会亦已经通知医管局，将由医管局安排分配工作。但至晚上11时许，登记网站已未能浏览，页面显示网站“回应时间过长”或“连线已重设”。

据明报报道，郭宝贤称，得知目前医管局面对几大难关，包括流感高峰期、新型冠状病毒爆发及罢工事件，担忧对医管局构成莫大冲击。他表示，目前透过WhatsApp及电邮转发登记表网址，现约有70人登记。医管局已得悉事件，会安排已经登记的私家医生到有需要的医院工作，目前不知详情及分配安排。

明报记者曾浏览已登记私家医生及其专业范畴的名单，名单上一度出现“五大诉求、缺一不可”、“全面封关、刻不容缓”等相信是“恶搞”的登记，数分钟后已被删除。但名单依然有“Carrie Lam（与特首林郑月娥英文名相同）、Connect”“Ann Chiang（与立法会议员蒋丽芸英文名相同）、Mask Steaming（蒸口罩）”及“Chung Kwok-pan（与立法会议员锺国斌英文名相同）、Surgical mask recycling（回收外科口罩）”。



