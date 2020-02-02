中国暂停受理签发大陆居民赴港澳旅游签注

中国国家移民管理局今天（2日）公布，当地公安机关出入境管理部门将在春节假期结束后，暂停受理、审批、签发大陆居民赴港澳旅游签注。

据中国国家移民管理局在微博发布的消息，中国出入境管理局已经向全国公安机关出入境管理部门发出通知，要求各地执行新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间大陆居民往来港澳地区临时出入境管理政策措施。

通知要求，自上班日起，包含团队旅游、个人旅游、深圳“一周一行”的大陆居民赴港澳旅游签注受理、审批、签发工作将暂停，自助机、网上服务平台等受理渠道同步关停，恢复时间另行发布。

此外，对已经受理尚未完成制证的旅游签注，暂停签发；对已完成制证尚未发放的，待政策恢复后重新制作；申请人主动提出取消签注申请的，退回已收取的签注费用。

对于持有有效赴港澳地区旅游签注、但在疫情防控期间未能出行的人员，公安机关出入境管理部门将在赴港澳旅游政策恢复实施后，根据其本人意愿免费重新办理相同种类和有效期的旅游签注。

不过，因就学、就医、奔丧等情形急需赴港澳的，申请政策维持不变。

通知也要求，各地公安机关出入境管理部门要主动提醒大陆居民，为防止新型冠状病毒感染的肺炎疫情跨境传播，保障自身及他人身体健康和生命安全，建议尽量不安排出国出境旅游活动。