温州也宣布每户家庭每两天指派一名成员出门采购

继湖北黄冈后，浙江温州也宣布，全市每户家庭即日起每两天可指派一名家庭成员出门采购生活物资。

据“温州发布”微信公号今天（2日）发布的消息，温州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组昨天发布通告，决定自2020年2月1日24时起至2月8日24时，在全市范围实行村（居）民出行管控措施。

通告规定其他人员除生病就医、疫情防控工作需要和在保障公共事业运行、群众生活及其他涉及重要国计民生的相关企业上班外，原则上不要外出。

通告也要求所有中共党员干部、人大代表、政协委员要发挥带头作用，管好自己、亲戚，带动朋友、邻里，协助村居工作人员劝导村（居）民按要求少出门、少上街、不串门、不聚集。

对拒不听从村（居）工作人员管理劝阻、聚众闹事的民众，通告要求公安机关加大打击力度，而且凡发现中共党员干部、公职人员不服从管理，不听从劝阻，参与聚众闹事的，纪检监察机关要严肃问责。

温州市所处的浙江省是继湖北省后新型肺炎疫情最严重的省份，截至昨天的累计确诊病例达661起，而温州市是浙江全省疫情最严重的地区，达265例。另据第一财经前天报道，全球各地有200多万温州商人，其中在湖北就超过20万，主要集中在武汉，因此不少温州商人把湖北或武汉称为“第二故乡”。