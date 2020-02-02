港府探讨进一步管控关口 恳请拟罢工医护重新考虑

香港“医管局员工阵线”昨晚通过明日发动罢工，要求港府在疫情下全面封关。政府发言人今日回应时表示，政府正不断检视疫情，探讨进一步管控关口。由于现在是防控疫情关键时刻，政府恳请打算参与罢工的医护人员重新考虑。

据星岛日报报道，发言人指出，政府明白医护人员近日面对极大压力，亦有医护人员担心病毒跨境传播令公营医疗系统不胜负荷。政府认同管控关口和压缩跨境人流的需要，并已尽全力推出减少人流的有关措施，令包括香港居民、内地居民和外地旅客经各口岸抵港的人数大幅下降。政府正不断检视疫情，探讨进一步管控关口。

而现在是防控疫情的关键时刻，政府恳请各位打算参与罢工的医护人员重新考虑，继续以一贯的专业精神守护香港，战胜这场疫情。

“阵线”主席余慧明昨日促请特首林郑月娥今日公开跟工会及医护对话，并接受医护诉求，否则将有两阶段罢工，紧急服务亦会受影响。政府发言人指，政府知悉医院管理局管理层今日稍后会与员工会面，聆听员工的关注及商讨解决方法。行政长官今日稍后亦会召开督导委员会暨指挥中心会议，研究如何防控疫情。

发言人又指，过去一个月香港各界奋力面对新型冠状病毒疫情，医护人员守在最前线，一直紧守岗位，政府向他们致谢及致敬。而为确保医护人员在口罩等物资供应紧张时得到所需照顾，发言人指政府把医护人员的需要列为首要考虑；医院管理局亦改变了对非符合资格人士的收费政策。