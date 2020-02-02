网传有人疑似卖捐赠口罩 合肥公安等部门展开调查

中国社交群内昨天（2月1日）热传有人在安徽合肥疑似售卖政府捐赠口罩的对话截图，当地相关部门正对此展开调查核实。

据中国《新京报》报道，一名微信昵称为“周周”的网民在微信群内发布售卖N95口罩的信息，并将多箱贴有“棕润生态建设集团捐赠”字样的物品照片发在群内，表示其售卖的口罩为政府获捐赠的库存。

对于上述情况，有网民检索到合肥当地媒体报道，报道称棕润生态建设集团有限公司近日曾向合肥市应急办、长丰县红十字会、合肥市瑶海区政府等部门捐赠口罩等医疗防护用品，共价值30余万元。

《新京报》引述棕润生态建设集团工作人员的消息报道，在微信群中售卖口罩的网民为口罩供应商，而公司捐赠的口罩是从这位供应商处购买的，群里的图片为供应商打包结束后拍给公司的图片，后来公司并未将打包的口罩全部买走，只是购买了一部分。

合肥市网宣办公室官方微博对此发布消息说，2月1日晚有网友反映注册地在合肥的微信用户“周周”，在微信群公开销售一批自称社会捐助的N95口罩，引发网友高度关注和大量转发。

办公室也说，合肥市疫情防控指挥部办公室发现此网络反映线索后，协调公安、网信等部门正在调查核实。并表示相关情况将及时向社会公布。