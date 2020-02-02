江苏江西出现新型肺炎超级传播者 一人传至少10人

中国江苏和江西两省官方通报，当地各出现所谓的新型肺炎超级传播者，其中江苏新余有15名确诊患者与早前被确诊的一名患者关联。

综合“新余发布”微信公号、观察者网和央视新闻报道，新余市卫生健康委主任简桂生在解释当地确诊病例30日大增17起时说，这名黄姓患者是当地一家医院的职员，而据江苏省专家组分析，这名患者病情特殊，存在聚集性发病因素，从这次17例新增病例的疫情分析来看，有15例患者与黄姓病患有关联，不排除后续还有与黄姓病患有关联的确诊病例出现。

江苏省疾控中心副主任、省疫情防控专家组组长程慧健随后在一个新闻发布会证实，与黄姓病患有过接触的部分医护人员1月23日陆续出现了发烧、咳嗽等症状，经疾控部门检测后，目前共有13名与黄姓病患密切接触的医院职工被确诊。

程慧健说，为防止可能出现的疫情蔓延扩散，新余市委、市政府1月25日作出对新余第四医院进行暂停执业的决定，并对与黄姓病患有密切接触的40人进行集中隔离医学观察，其他一般接触者进行居家医学观察，也要求社区按规定加强管理，进行日常巡查。

另一方面，江苏徐州市疾病预防控制中心31日通报，1月30日10时至31日17时，徐州市新增新型冠状病毒病原学检测阳性19例，其中睢宁县10人为同一待确认病例密切接触者，出现一人传染多人现象。