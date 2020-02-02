湖北母女跨境到江西 只求患癌女儿能接受治疗

中国湖北一名妇女因患癌女儿无法在武汉继续接受治疗，昨天（1日）带着女儿来到九江长江大桥，含泪祈求在大桥驻守的警员允许女儿跨境到江西九江市接受治疗。

据路透社报道，这起事件发生在当天上午。这名50岁的卢姓妇女当时带着患上白血病的26岁女儿来到九江长江大桥，向警员解释需要通关的原因。

陆月锦的女儿原本在武汉接受化疗，不过当地医院因新型肺炎，各家医院目前人满为患，她也因而无法在那里继续接受化疗。

陆月锦告诉路透社，她的女儿需要前往九江接受治疗，但警员无法让他们通关。

报道称，陆月锦在说服警员让他们通关时，甚至提出希望警员带着女儿通关的要求，自己宁可留在湖北。一辆救护车最终抵达现场，将母女俩带到九江市。

江西省九江市人民政府新闻办随后在微信上解释，九江从1月25日起实行了江西与湖北省界通行的临时交通管制，暂时关闭了九江长江大桥的日常通行，禁止湖北境内的车辆和人员进入境内，但对于一些特殊情况则会特别处理。

新闻办说，母亲介绍她们是湖北省黄冈市黄梅县小池镇人，女儿12月12日至今年1月23日一直在武汉协和医院治疗，并在该院做了第一疗程的化疗，腊月29回黄梅县小池镇的家中过年后，本来预约的武汉协和医院二期治疗由于新型冠状病毒肺炎疫情区封锁等综合因素的原因未能成行，到了化疗时间却未能就医十分苦恼，因此想到一江之隔的九江市接受治疗，知道大桥通行临时管制了，想工作人员予以特殊处理。

新闻办也说，了解到这一特殊情况后，九江大桥一桥疫情防控卡点负责人浔阳区特巡警大队大队长熊敏宇按流程迅速向市区指挥部报告，在核实核对清楚情况后，九江市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部做出同意通行的命令，考虑到该母女近期在武汉较长时间逗留的潜在疫情风险，又特意安排了救护人员和救护车辆赶到卡口处接送她们，面对此情此景，卢某某满怀感激之情，临行时一直向工作人员挥手致谢。

女儿站在九江长江大桥的路旁，等待通关的机会。（路透社）