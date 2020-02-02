【视频】武汉肺炎患者治愈自述：16天怎么和病魔抗争到底

（视频来源：澎湃新闻）

中国湖北省荆州市首例武汉肺炎重症患者李振东1月31日治愈出院。

他自称没有医学基础，根据自身感受，把在荆州市胸科医院与病魔斗争的16天分为四个阶段，同病友和公众分享各阶段的病情和配合的针对性治疗，希望自己的总结能给病友一定的借鉴。

根据澎湃新闻转发的视频，李振东说，第一个阶段主要是自己在医院进行大量的抽血化验，提取核酸样本，然后拍胸片、拍彩超，根据各项指标来制定后期的治疗方案。

他说，在这个阶段要注意跟上营养，因为持续高烧，身体各个器官在衰竭，“必须要逼迫自己吃东西，喝水、喝牛奶、吃稀饭、喝汤，必须逼着自己去喝，去吃东西，有营养才有抵抗力免疫力”。

第二阶段有三四天，自己每天高烧发到38度，夜里会烧到40度。病友在这个阶段一定要有心理准备，要有信心。这个阶段之后，人基本能缓过来，免疫系统会反攻、发生作用。

第三阶段进入恢复期，医生会根据身体情况进行大量的药物治疗。李振东提醒病友在这个阶段一定要谨遵医嘱，按照医生说的要求去做，然后营养跟上，加助身体慢慢恢复。

第四个阶段，身体基本进入安全恢复期。患者需要在医院观察几天，进行核酸检测，呈阴性说明不会传染，可以等待出院。

李振东：内心也有过恐慌和迷茫

李振东坦言，在16天中，自己的内心也有过恐慌和迷茫，但是在医护人员的细心照顾下，自己找到了信心和希望，并一路自我鼓励，随着精神不断好转，病情也在逐渐减弱。

在这段与病魔抗争中，他说“自己是挺过来”，感谢社会各界朋友的关心和鼓励，相信大家都可以跟他一样挺过来。

他说：“病魔并不可怕，你必须要对自己有乐观的心态，坚持到底，与病魔抗争到底，你肯定会战胜它，重获新生。”