钟南山：新型冠状病毒有可能通过粪口传播

中国工程院院士、国家卫生健康委员会高级别专家组组长钟南山今天（2日）说，新型冠状病毒有可能通过粪口传播。

钟南山在接受南方日报、南方＋记者的专访时说，关于病毒是否会通过粪口传播的问题现在应该非常重视，因为在粪便里发现病毒，粪便是否传染病毒值得高度警惕。

他说，在湖北、江西有些地方，确实有使用便桶习惯，还放在鱼塘里洗，确实要引起防控注意。

钟南山认为，从调查来看，已经患病的人，在粪便带病毒有多少，要一步一步来调查；从了解来看，尿初步没有，但大便确实要引起注意。有些地方很高，要引起警惕。

据新华社昨天报道，负责收治深圳市所有新型冠状病毒感染确诊病例的深圳市第三人民医院发现，新型冠状病毒感染存在粪口传播可能性。

至于目前看来疫情的走向，钟南山说，确诊病例主要还是武汉，昨天整个资料看起来主要还是武汉地区占多数，所以他认为中央的政策对武汉进行所谓的“围堵”，是完全正确的。

钟南山也说，要是已经大规模像以前沙斯那样，那么全中国很多地方已经大暴发，他现在似乎没有看到其他地方很明显的暴发。

至于即将迎来的返程高峰，钟南山认为，从外头回到武汉的人，原来没有，现在经过十多天，潜伏期也差不多了，没病也就没了，有的话可能已经在当地治疗，因此要回到武汉的那些人，问题不是很大，但武汉要出去的，还是很值得注意。