中疾控副主任：新冠病毒粪口传播目前还没有得到证实

对于新型冠状病毒是否存在粪口传播的问题，中国疾病预防控制中心副主任冯子健今天提醒外界，粪口传播目前还没有得到证实。

深圳市第三人民医院昨天（1日）公布，该院肝病研究所研究发现，在某些新型冠状病毒感染的肺炎确诊患者的粪便中检测出2019-nCoV核酸（新型冠状病毒）阳性，提示粪便中可能有活病毒存在。该院研究人员也说，目前正在做进一步分离病毒的研究。

冯子健在接受中新社的专访时说，当前只是在患者的粪便中检测到核酸阳性，这和分离到病毒有很大区别，“核酸里面是活病毒还是病毒核酸的片段，这个现在无法判断，还需要继续做研究来评估粪-口传播的意义”。

冯子健认为，首先要确定粪便中的病毒是不是活病毒，第二要看它能不能传播，第三要看其传播的作用和大小，这需要后续开展工作才能确定，并说目前中国疾病预防控制中心已经在积极开展相关工作，但结果何时出来不好预测。

中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友早前在接受媒体采访时说，目前仅在患者粪便中检测到新冠病毒，但是否意味着存在粪-口传播，还需进一步科学证实。即便存在，也并非主要传播途径，“作为呼吸道传染病，仍以飞沫及接触传播为主。”

中国工程院院士、国家卫生健康委员会高级别专家组组长钟南山在受访时则说，粪便有传染的可能。