武汉女医生最早发现新型肺炎苗头 12月与院方一起上报

有中国媒体发现，湖北武汉一名女医生最早发现新型肺炎疫情苗头，去年12月和院方一起上报。

据中国《长江日报》今天（2日）报道，这名女医生是湖北省中西医结合医院呼吸与重症医学科主任张继先。

医院去年12月26日来了一对发烧、咳嗽来看病老夫妇，拍出来的胸部CT片，却呈现出与其他病毒性肺炎完全不同的改变。张继先让老两口叫来他们的儿子做检查，儿子没有任何症状，但CT一照，肺上也有那种表现了。

湖北省中西医结合医院是离华南海鲜市场最近的两家三级医院之一。

这一天还来了一位华南海鲜市场的商户，一样的发烧、咳嗽，一样的肺部表现。张继先给这些病人做了甲流、乙流、合胞病毒、腺病毒、鼻病毒、衣原体、支原体等与流感相关的检查，病人全部呈阴性，从而排除了流感。

她说：“一般来说，一家来看病，只会有一个病人，不会三人同时得一样的病，除非是传染病。”

张继先头脑中的疑团越来越大，隔天把这四个人的情况向业务院长夏文广、医院院感办和医务部作了汇报，医院立即上报给江汉区疾控中心。

该医院门诊12月28日和29日两天陆陆续续收治三位同样来自华南海鲜市场的病人。这七个病人，症状和肺部表现一致，只是轻重有区别。张继先意识到情况不对，立即又向医院进行了报告，并建议医院召开多部门会诊。

夏文广12月29日召集了呼吸科、院感办、心血管、ICU、放射、药学、临床检验、感染、医务部的10名专家。专家们经分析讨论后一致认为，这种情况确实不正常，要引起高度重视。

在追问到还有两例类似病史患者，到同济医院、协和医院去治疗，留下来的地址也是华南海鲜市场后，夏文广立即决定直接向省、市卫健委疾控处报告。

省、市卫健委疾控处接到报告后，12月29日指示武汉市疾控中心、金银潭医院和江汉区疾控中心，来到医院，开始流行病学调查。

武汉市传染病定点收治医院、武汉市金银潭医院业务副院长黄朝林和ICU主任吴文娟当天傍晚来到湖北省中西医结合医院，逐一查看了七个病人，并接走六位病人，其中轻症三位、重症三位。

《长江日报》2月1日向多方求证，各方信源均证实是省中西医结合医院最早上报疫情并评价，给政府及早监测疫情争取了时间。

在收治那一家三口住院时，张继先在呼吸科病房隔出一块与其他区域相对独立的地方，建立了有九张病床的隔离病房。

张继先从发现那一家三口起便要求所有的呼吸科医护人员戴口罩，医院给他们科室批了N95专业防护口罩，“我们只有进入那个区域才戴N95，其他区域还是一般医用口罩”。

与此同时，张继先嘱咐科室人员在网上订购了30套细帆布的白色工作服，12月31日那天，这批被她视为隔离服的工作服寄到了科室。

元旦期间，湖北省中西医结合医院呼吸科的门诊量开始激增，由原来一天100人左右，增加到230人左右，收的像最开始七名患者那样的病人越来越多。

报道称，张继先原定29日接受采访，但当天接到医院党委书记的电话，要求记者别来了“张继先主任在病房大哭”，专访也改在30日进行。

报道也称，有的病人病情发展太快，手段用尽，还是走了，有时防护服快没有了，口罩快用完了，张继先对此大哭。张继先说，这个传染病，从来没有见过；这么多的病人涌向医院，从来没有见过。

张继先说：“我这次把一生的眼泪流光了！”报道称，张继先这一个月来因睡眠严重不足，体力严重透支，她也竭尽了全力。