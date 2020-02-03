赖清德上任前访美 有机会与特朗普碰面

台湾副总统当选人赖清德昨晚（2日）低调启程访问美国，前往纽约、华府，将出席美国一年一度的“全美祈祷早餐会”，并有机会与美国总统特朗普碰面，此行也将拜访美国国会议员。

据台湾《联合报》报道，赖清德以准副总统身份访美，创下台美断交后，台湾官员访华府的最高层级，是台美关系的一大突破。

据了解，赖清德昨天傍晚6时25分驱车抵达桃园机场第二航厦，下车后由外交部、桃园机场公司、航警局等单位主管陪同，7时多搭乘长荣航空班机直飞纽约，之后将转往华盛顿。

赖清德登机前相当低调，没有发表任何谈话，仅说“谢谢大家”，前立委萧美琴也陪同前往。萧美琴是未来驻美代表或台湾外交部长的热门人选。

台美1979年断交之后，美国对台湾官员仍有“六黑名单”限制，包括正副总统、行政院正副院长、外交部长与国防部长等六个官衔的政治人物都不能涉足华府，更不能前往访问。

不过，美国国会2018年一致通过《台湾旅行法》，该法案内容鼓励美台双方“所有层级”官员进行互访。台湾总统蔡英文当时也公开感谢许多台美人帮助台湾加强台美关系，更在推特上感谢美方支持台湾民主，期盼美台双方政治关系提升。

国安会秘书长李大维去年5月访问美国，与美国方面的学界及政府官员讨论台美共同的安全挑战。李大维当时还会晤了时任美国国家安全顾问博尔顿，创台美断交后首例。蔡英文出访时也被关心是否会过境华府，不过目前为止尚未达成。

报道称，赖清德此次访美，可能也与台旅法不无关系。