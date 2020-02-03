湖北新型肺炎确诊病例总数破万

中国湖北省卫生健康委员会今早（3日）公布，昨天新增新型冠状病毒感染的肺炎病例2103例，累计总数突破1万大关，新增死亡个案56例。
据湖北卫健委官网，出现新增确诊病例的湖北境内城市包括武汉市1033例、黄石市82例、十堰市44例、襄阳市107例、宜昌市39例、荆州市166例、荆门市16例、鄂州市28例、孝感市169例、黄冈市244例、咸宁市50例、随州市74例、恩施州六例、仙桃市29例、天门市16例。
出现新增死亡个案的湖北境内城市包括武汉市41例、荆州市两例、荆门市四例、鄂州市两例、黄冈市两例、随州市两例、天门市三例。
湖北省截至昨天24时的累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例11177例，其中武汉市5142例、黄石市334例、十堰市256例、襄阳市548例、宜昌市392例、荆州市499例、荆门市345例、鄂州市306例、孝感市918例、黄冈市1246例、咸宁市296例、随州市458例、恩施州111例、仙桃市169例、天门市115例、潜江市35例、神农架林区7例）；死亡350例，其中武汉市265例、黄石市2例、宜昌市一例、荆州市6例、荆门市11例、鄂州市15例、孝感市14例、黄冈市17例、随州市5例、仙桃市3例、天门市10例、潜江市一例。
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