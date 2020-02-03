中国发改委：宁可备而不用 最大限度保障必需品

中国国家发展改革委副主任连维良今天（3日）表示，将采取更有效措施保障各类生活必需品供应，完善政府临时储备制度，宁可备而不用，最大限度保障生活必需品。

中国国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制新闻今天召开发布会。连维良在会上提到，通过各方面共同努力，从目前情况看，武汉市和湖北省的生活必需品总量是有保障的，价格在阶段性上升后也开始回落，全国其他地区供应也是相对充裕和有保障的。

连维良提到，但也暴露不少不够协调和需要迅速解决的问题。比如，鲜叶菜的供应还存在品种等结构性矛盾；有些生活必需品由于物流影响补货不及时；外部一些物资因为防疫管控要求，运输转换衔接不到位；保障生活必需品供应企业复工复产还面临用工、产业链配套等方面困难，等等。这些问题正在加紧协调解决。下一步将采取更为有效的措施保障好各类生活必需品的供应。

首先是进一步增加供给。比如，协调山东、江苏、安徽、湖南、广西等蔬菜产地，加强与湖北供需衔接，增加新鲜蔬菜供应；协调中粮集团、中储粮集团、 中盐集团等增加米面油肉盐的供应，协调重点速冻食品生产企业加大供应力度；安排一定数量的中央储备冻猪肉，以备随时投放。

二是在严格落实防控措施的前提下有序复工复产。推动保障疫情防控、能源供应、交通物流、城市运行、医用物资和生活必需品及其他涉及国计民生的企业复工复产，推动重大项目、重大工程和具备条件的行业企业尽快复工复产。

三是畅通运输物流通道。交通运输部门利用五个既有的物流园区，建立进鄂应急物资道路运输中转服务站。加强省内运输绿色通道建设，提高衔接效率，加快物资分拨，打通末端梗阻。对运输医疗物资、生活必需品优先保障运力，对相关车辆“不停车、不检查、不收费”，优先通行。

四是加大要素保障。帮助协调解决复工复产企业在用工、能源供应、融资、产业链配套等方面难题。加强对湖北省煤电油气调度，帮助协调解决资源和调运问题，确保安全稳定供应。

五是加强监测调度。每天早晚两次摸底各地生活物资供应情况，加强对湖北等重点地区蔬菜、食品等日常消费的市场监测，随时协调解决影响供应的问题。

六是加大储备力度。做好北方大城市冬春蔬菜储备投放工作。落实和完善政府临时储备制度，宁可备而不用，宁可多备少用，最大限度地把各类生活必需品保障好。

连维良还说，中央应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组专门设立了多部门组成的生活物资保障组，建立快速联动工作机制，增加生活必需品供应，协调落实食品、蔬菜、医疗物资等必需品绿色通道，全力以赴做好武汉等重点地区的生活物资供应保障工作。